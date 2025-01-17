Поддубный показал сброс авиабомб весом 500 кг в зоне СВО

Военкор ВГТРК и Герой России Евгений Поддубный в своем Telegram-канале показал видео применения авиабомб ФАБ-500 с УМПК около населенного пункта Константинополь к западу от Курахова (ДНР). Российские войска сбросили три авиационные бомбы весом 500 кг на железобетонный мост.