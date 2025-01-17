Поддубный показал сброс авиабомб весом 500 кг в зоне СВО
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Военкор ВГТРК и Герой России Евгений Поддубный в своем Telegram-канале показал видео применения авиабомб ФАБ-500 с УМПК около населенного пункта Константинополь к западу от Курахова (ДНР). Российские войска сбросили три авиационные бомбы весом 500 кг на железобетонный мост.
Военно-космические силы России нарушают логистические пути украинских сил. По словам Поддубного, подобные атаки отличаются эффективностью — они бьют по снабжению группировки ВСУ, создавая проблемы с ротацией и подвозом боеприпасов.
Ранее Поддубный назвал цель группового удара ВС РФ по инфраструктуре Украины. По словам журналиста, российские военные атаковали крупнейшее хранилище газа в городе Стрый Львовской области.
Ранее армии России и Украины начали бои за шахту «Торецкая».