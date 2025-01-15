Поддубный назвал цель группового удара ВС РФ по инфраструктуре Украины

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Одной из целей группового удара, который ВС РФ нанесли утром 15 января по Украине, было крупнейшее хранилище газа в городе Стрый Львовской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале .

Также в этом городе расположен крупный железнодорожный узел с сообщением сразу на 5 направлений. Поддубный отметил, что российские «Калибры» продолжают «охоту» на посылки Киеву от Запада.

«Подобные удары по тыловым объектам противника — это гарантированное снижение его военного потенциала», — объяснил военный корреспондент.

Поражение таких целей обеспечивает стабильную работу бойцов на линии соприкосновения. Эти точки могут использоваться Киевом для подпитки своего фронта.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли групповой удар по энергоинфраструктуре Украины. Удалось поразить критически важные объекты, обеспечивавшие работу украинского ВПК.