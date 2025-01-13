Под Суджей применили тяжелую огнеметную систему

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Российская армия применила термобарические снаряды при ударе тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» по украинским военным в Суджанском районе Курской области. Кадры с дрона, запечатлевшего обстрел позиций армии вторжения, публикует «Управление Z» .

На видео можно заметить несколько ударов «Солнцепека» по позициям ВСУ под Суджей. Репост видео также сделал популярный Telegram-канал «Два майора» с аудиторией свыше 1,2 миллиона подписчиков.

13 января Минобороны России докладывало, что украинские силы попытались устроить пять контратак на курском направлении. Наступательные действия врага были остановлены российской армией.

За время боевых действий в Курской области ВС Украины потеряли более 51,4 тысячи бойцов, 300 танков, почти 230 боевых машин пехоты (БМП) и 166 бронетранспортеров.