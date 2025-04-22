Под Красноармейском в ДНР уничтожили наемников из Португалии

60-й гвардейский батальон (штурмовой) в составе 51-й армии ВС РФ ликвидировал под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике наемников, приехавших из Португалии. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения с позывным Миф.

Он отметил, что на направлении часто встречаются наемники из Португалии. У погибших боевиков при себе обнаруживали документы, шевроны, в основном, они были подгоревшие.

Миф отметил, что западные наемники используют оружие НАТО. Они качественно обучены.

Ранее Миф рассказывал, что украинские военные эвакуируют трупы наемников. Тела своих соратников они, при этом, оставляют на поле боя.