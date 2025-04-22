ВСУ эвакуируют тела наемников и бросают погибших украинцев

Командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии с позывным «Миф» рассказал, что украинские военные эвакуируют тела наемников, а тела своих сослуживцев-украинцев бросают на поле боя, сообщает РИА Новости .

«Приезжает эвакуационная машина. Если, к примеру, там ВСУ лежит с синими ленточками, там уже трупу месяц-два, его никто не забирает», — рассказал он.

По его словам, тела наемников стараются убрать с поля боя как можно скорее.

В материалах уголовного дела 30-летнего грузинского боевика Ратти Бурдули говорится, что иностранные наемники ВСУ получали от 30 тыс. долларов за нападение на Курскую область. Это минимальный «прайс». Европейские наемники получали в несколько раз больше.