После приезда спецпосланника США Стивена Уиткоффа в Москву российские власти получили сигнал о готовности Украины выполнить все условия Кремля, предположил военкор Александр Сладков в Telegram-канале . По его мнению, это может означать, что в ближайшее время президенты трех стран встретятся и заключат соглашение: все будет выглядеть «как выполнение Россией ультиматума США», но фактически станет «нашей абсолютной победой в СВО».

Таким образом журналист прокомментировал приезд посланника американского президента Дональда Трампа в Кремль, где Стив Уиткофф встретился с главой России Владимиром Путиным.

«Я предполагаю такой вариант: нам передали весть о готовности Украины (под давлением Трампа) выполнить все наши условия. Если мы согласны, то к 8 августа состоится или будет оглашена скорая встреча Путина, Трампа и (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского», — предположил военный корреспондент.

По словам Сладкова, на этой встрече могут заключить договор о признании российскими Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также о «выполнении других, не менее важных» требований России.

«Все состоится, но будет выглядеть как выполнение Россией ультиматума Трампа с угрозой „гигантских санкций“. Хотя, по сути, это наша абсолютная победа в СВО. Но это мои размышлизмы», — высказался репортер.

Вместе с тем Сладков не исключил, что Трамп отправил Уиткоффа в Москву, чтобы попытаться «запугать» российскую сторону.

В июне американский президент выдвинул России 50-дневный ультиматум с требованием урегулировать конфликт на Украине, однако позже сократил его срок до 10-12 дней. Вашингтон обещал ввести 100-процентные тарифы на российский импорт и увеличить налоги для ближайших торговых партнеров РФ, если Москва не уложится в указанные сроки и не заключит сделку с Киевом.