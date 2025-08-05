Трамп грозит России новыми санкциями: ультиматум истекает в пятницу

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По данным британского издания Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, речь идет о целенаправленных ударах по так называемому «теневому флоту» нефтяных танкеров, обслуживающему российский нефтяной экспорт.

«Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций против российского теневого флота нефтяных танкеров, если президент Владимир Путин не согласится на прекращение огня на Украине до пятницы», — отмечается в публикации.

Ключевым фактором станут результаты переговоров спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Москве. Инсайдеры издания не исключают жесткой реакции американского лидера в случае провала дипломатической миссии.

14 июля Трамп выдвинул Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мир с Киевом, но затем резко сократил срок до 10-12 дней. В случае невыполнения требований Вашингтон угрожает введением 100-процентных тарифов на российский импорт и вторичных пошлин для стран-покупателей энергоносителей из РФ.