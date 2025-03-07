По всей Украине объявили воздушную тревогу

сегодня в 06:31

Это следует из данных министерства цифровой трансформации страны, на сайт которого ссылаются представители СМИ.

О работе ПВО или прилетах не сообщалось. В местных пабликах утверждается, что якобы в воздух поднялись российские бомбардировщики.

В районе Тернополя Украины прозвучали взрывы, город частично обесточен. Также сообщалось о взрывах ночью в пятницу в Киевской области, Одессе, Полтаве.

Ночью беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую, Запорожскую области и Севастополь. Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось об остановке военной помощи, в том числе снарядов для систем ПВО, Украине со стороны США.