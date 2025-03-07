По всей Украине объявили воздушную тревогу
Сигнал воздушной тревоги включили на всей территории Украины
Сигнал воздушной тревоги включили на всей территории Украины, сообщают украинские СМИ.
Это следует из данных министерства цифровой трансформации страны, на сайт которого ссылаются представители СМИ.
О работе ПВО или прилетах не сообщалось. В местных пабликах утверждается, что якобы в воздух поднялись российские бомбардировщики.
В районе Тернополя Украины прозвучали взрывы, город частично обесточен. Также сообщалось о взрывах ночью в пятницу в Киевской области, Одессе, Полтаве.
Ночью беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую, Запорожскую области и Севастополь. Обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось об остановке военной помощи, в том числе снарядов для систем ПВО, Украине со стороны США.