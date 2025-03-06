Ракеты Storm Shadow стали бесполезными для ВСУ без разведданных США

По информации издания Daily Mail, британские дальнобойные ракеты Storm Shadow стали бесполезны для украинской армии. Они не смогут поражать цели на территории РФ, так как США прекратили передачу разведданных Киеву, сообщает РИА Новости .

Решение президента США Дональда Трампа имеет серьезные последствия для Украины. Для наведения ракет, которые во французской комплектации называются Scalp, Киеву нужны разведданные.

Каждая из таких ракет стоит примерно 2,5 млн долларов. У Великобритании было 900 боеприпасов, а уже осенью 2024 года осталось 600 — сотни ракет были переданы ВСУ.

Ранее в Пентагоне заявили, что приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует начиная с 2:00 мск 4 марта. Решение касается и оружия, которое находилось в пути на Украину.