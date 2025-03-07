Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область

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ПВО отразила воздушный налет на Усть-Донецкий район Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Усть-Донецком районе», — написал глава региона в соцсетях.

Пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил Слюсарь.

Ранее ночью в пятницу система ПВО успешно отразила налет на Севастополь и Бердянск. В этих регионах также обошлось без пострадавших и прилетов. Сбитые дроны упали в морской акватории.