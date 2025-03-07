Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь
ПВО сбила четыре украинских беспилотника на подлете к Севастополю
ПВО сбила четыре украинских беспилотника на под морем в акватории Севастополя, пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
«Силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Сбито четыре БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега в районе Качи», — написал глава города в своем Telegram-канале.
Разрушений и пострадавших нет.
Ранее ПВО сбила украинский дрон у Бердянска Запорожской области.