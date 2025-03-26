Пленный украинский боевик Владимир Коваль рассказал, что киевское командование не отдавало оставшимся в Курской области подразделениям Вооруженных сил Украины приказа об отступлении, сообщает РИА Новости .

«Нет, не было…», — сказал он, отвечая на вопрос об отступлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ, убегая из Курской области, разрушают все вокруг. Они целенаправленно уничтожают культурное наследие, а также объекты промышленности и энергетики.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.