Пленный боец ВСУ: нам приказали расстреливать всех, кто уходит из Красноармейска

Бойцы ВСУ получили от командования приказ расстреливать всех, кто уходит из Красноармейска (украинское название — Покровск), в том числе гражданских. Об этом рассказал пленный украинский солдат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

По словам мужчины, он вместе с сослуживцами прибыл в город из соседнего населенного пункта. Бойцов ВСУ трое суток вел проводник.

Как только украинские военные зашли в город, им поставили задачу: переодеться в гражданскую одежду и расстреливать всех, кто покидает Красноармейск, в том числе гражданских.

По прибытии в Красноармейск провожатый покинул бойцов ВСУ и заявил, что им надо идти дальше по рации. Однако военные до посадки так и не дошли и спрятались в разграбленной квартире.

После в дом зашли российские военнослужащие.

«Они накормили, одели… Все, что надо, дали», — сказал пленный.

Ранее элитные украинские морпехи сдались в плен под Красноармейском. На протяжении последних дней они сидели без еды и питались крысами.

