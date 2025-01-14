План «Ковер» ввели в Уфе из-за украинских беспилотников
Mash: в Уфе ввели план «Ковер» из-за опасности БПЛА
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В аэропорту Уфы ввели план «Ковер», предполагающий временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение принято из-за опасности атаки беспилотников, сообщает Mash.
Ранее Росавиация также объявила о введении временных ограничений в аэропортах Казани, Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин). Ограничения распространились на приземление и вылет воздушных судов.
Позже в аэропортах Пензы и Саратова сняли введенные ограничения.
Утром 14 января беспилотники также атаковали Татарстан. Украинские дроны сбивали в небе над Казанью и Альметьевском.
За прошедшую ночь над Россией уничтожили более 200 украинских дронов — страна подверглась самой массированной атаке БПЛА в наступившем году.