План «Ковер» ввели в Уфе из-за украинских беспилотников

сегодня в 11:09

В аэропорту Уфы ввели план «Ковер», предполагающий временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение принято из-за опасности атаки беспилотников, сообщает Mash .

Ранее Росавиация также объявила о введении временных ограничений в аэропортах Казани, Калуги (Грабцево), Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин). Ограничения распространились на приземление и вылет воздушных судов.

Позже в аэропортах Пензы и Саратова сняли введенные ограничения.

Утром 14 января беспилотники также атаковали Татарстан. Украинские дроны сбивали в небе над Казанью и Альметьевском.

За прошедшую ночь над Россией уничтожили более 200 украинских дронов — страна подверглась самой массированной атаке БПЛА в наступившем году.