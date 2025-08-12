сегодня в 19:42

Пятеро детей пострадали после удара дрона ВСУ по дому в Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по частному дому в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Ранения получили пятеро детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадали четыре девочки 4, 6, 9, 16 лет, а также 14-летний подросток. Их госпитализировали в Грайворонскую ЦРБ.

У ребят диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. В Грайворонской ЦРБ им окажут первую необходимую помощь. Затем их переведут в детскую областную клиническую больницу.

В самом доме, который бал атакован ВСУ, пробиты кровля, потолок и повреждено остекление.

11 августа ВСУ обстреляли Белгородскую область. Четыре человека пострадали в Шебекине, Ясных Зорях и Красной Яруге. Затем стало известно, что в Шебекине в результате обстрела получили травмы еще два человека.