Гладков: четыре человека ранены после ударов ВСУ по Белгородской области

Четыре человека получили ранения из-за ударов украинских солдат в Белгородской области. Есть ранения у жителей трех населенных пунктов, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Шебекино было обстреляно. Получила ранения женщина.

В Ясных Зорях в Белгородском районе от атаки FPV-дрона мужчина получил баротравму. Также у него были ранены руки и голова.

В Красной Яруге во время атаки беспилотника на частный дом получила травмы супружеская пара. У мужчины и женщины обнаружили баротравму.