Гладков: еще два мирных жителя получили ранения от ударов ВСУ под Белгородом

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Шебекине Белгородской области пострадали еще два человека. Один из мужчин самостоятельно пришел за помощью в больницу, а второго доставили в медучреждение силами бригады скорой помощи, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, самостоятельно за помощью в Шебекинскую ЦРБ пришел мужчина, у которого диагностировали баротравму. Он получил помощь медиков, но лечение будет проходить в амбулаторном формате.

В селе Соболевка Валуйского округа из-за удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю травмы получил мужчина, который проходил мимо транспортного средства. В результате атаки он получил проникающие травмы поясничной области и ног.

«Вся необходимая помощь пострадавшему оказывается. На месте атаки повреждены легковой автомобиль и коммерческий объект», — отметил Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал, что в ходе атаки со стороны представителей киевского режима 11 августа в регионе травмы различной степени тяжести получили четыре человека.