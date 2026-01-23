Пять человек получили ранения из-за атаки ВСУ по автобусу под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно атаковали служебный автобус, который перевозил сотрудников одного из предприятий в Грайворонском округе по дороге между Головчино и Масычево. В итоге пять человек получили травмы различной степени тяжести, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Грайворонскую ЦРБ поступили двое мужчин и две женщины с ранениями, полученными в результате взрыва, и множественными осколочными повреждениями.

Состояние одного из мужчин оценивается как тяжелое, ему проводится хирургическое вмешательство. Одной из женщин после оказанной первой помощи предстоит лечение в больнице № 2 Белгорода, в то время как двое других отправлены на амбулаторное лечение.

Пятому пострадавшему, получившему баротравму, помощь была оказана в Борисовской ЦРБ, откуда его направят в медицинское учреждение Белгорода для проведения детального обследования. После удара ВСУ автобус загорелся и был полностью уничтожен огнем.

