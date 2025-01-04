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Петрин: после атаки ВСУ в одном районе Воронежа ввели режим ЧС

Мэр Воронежа Сергей Петрин в своем Telegram-канале сообщил, что на территории Левобережного района, подвергшегося атаке ВСУ, ввели режим ЧС.

«Для максимально оперативного начала работ на территории района вводим режим ЧС. Сразу отмечу, этот режим позволяет нам максимально быстро провести процедуры и определить подрядчика работ», — сообщил Петрин.

Градоначальник подчеркнул, что введенный режим никаким образом не повлияет на привычную жизнь населения Воронежа.

На месте падения украинского беспилотника работают оперативные службы. После того, как специалисты устранят последствия от дрона ВСУ, будет оценен масштаб повреждений и начнутся ремонтные работы.

Ранее над Воронежской областью сбили минимум пять украинских дронов. Атака киевского режима обошлась без жертв среди людей.