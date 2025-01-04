Губернатор Гусев: ВС РФ уничтожили 5 беспилотников над Воронежем
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
4 января в Воронеже и пригороде уничтожили, как минимум, пять БПЛА противника. Согласно предварительным данным, никто не пострадал, сообщает в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Несколько беспилотников приземлились на территорию многоэтажных домов на левобережье города. В некоторых квартирах разбились окна.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал, что над регионом уничтожили рекордные четыре беспилотника ВСУ.