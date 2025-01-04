Губернатор Дрозденко: над Ленобластью уничтожены рекордные 4 беспилотника ВСУ

сегодня в 11:07

Ночью и утром 4 января был поставлен рекорд по количеству ликвидированных беспилотников ВСУ в Ленинградской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Над Ленобластью средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника. Для сбития использовались, в том числе средства радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия.

Опасность БПЛА в регионе уже снята.

В 10:27 Дрозденко сообщал, что третий беспилотник противника ликвидировали в районе Лужской губы Ленобласти.