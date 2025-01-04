Дрозденко: третий украинский беспилотник сбили рядом с Лужской губой Ленобласти Спецоперация 04 января 2025 10:57 Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Третий БПЛА противника ликвидировали рядом с Лужской губой в Ленинградской области. Никто не пострадал, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Обломки БПЛА приземлились в лесу. Разрушения отсутствуют. На месте работают сотрудники соответствующих служб. Дрозденко в 09:39 сообщал, что второй беспилотник сбили рядом с Лужской губой. Он летел через Псковскую область.