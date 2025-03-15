Песков: время сложить оружие у ВСУ под Курском «сокращается, как шагреневая кожа»
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина сложить оружие в Курской области, адресованное украинским вооруженным формированиям, остается в силе, однако время у Киева неумолимо истекает, сообщает ТАСС.
«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», — ответил пресс-секретарь главы государства на соответствующий вопрос.
Накануне российский лидер Владимир Путин предложил киевскому режиму приказать украинским военнослужащим на территории Курской области сложить оружие и сдаться в плен. В таком случае бойцам ВСУ гарантированно сохранят жизнь.
Это была реакция президента РФ на разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который попросил Путина пощадить полностью окруженные в Курской области украинские войска.