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Песков: трейлеры с телами бойцов ВСУ уже несколько дней стоят на границе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что трейлеры с телами солдат украинской армии уже несколько дней стоят в Брянской области. Все давно готово для передачи их Киеву, сообщает ТАСС .

«Вот это факт, который видят и знают все», — заявил Песков журналистам.

Россия приступила к гуманитарной акции по обмену телами. Украинской стороне готовы передать более 6 тыс. тел бойцов ВСУ, однако представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена.

Западные журналисты осмотрели фуры-рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ в Брянской области, после чего назвали преступлением отказ Украины принять их. Независимая журналистка из Нидерландов Соня Ван Дер Энде заявила, что происходящее подтверждает преступный характер киевского режима.

Песков отметил, что Киев придумал «100 разных отговорок», отказываясь принимать тела погибших бойцов ВСУ. Но все оправдания Украины звучат неправдоподобно.