Песков: речи о новогоднем перемирии в зоне СВО пока не шло

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о новогоднем перемирии в зоне СВО пока не шло, сообщает РИА Новости .

«Сейчас идет другой совсем процесс», — сказал он, отвечая на вопрос, предложит ли Россия новогоднее перемирие в зоне СВО.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией являются манипуляцией и не подкреплены реальными действиями.

Тем временем журналист Axios опубликовал, как утверждается, полный текст проекта рамочного соглашения о гарантиях безопасности для Украины, предложенного США. Согласно документу, он устанавливает условия потенциального перемирия с Москвой и предлагает Киеву «аналог статьи 5 НАТО».

