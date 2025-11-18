Политолог Юрий Светов заявил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией являются манипуляцией и не подкреплены реальными действиями, сообщает «Вечерняя Москва» .

Светов отметил, что заявления Киева о стремлении к переговорам с Россией не сопровождаются конкретными шагами. По его мнению, это попытка повлиять на общественное мнение как внутри Украины, так и среди западных партнеров.

«Это чистой воды манипуляция, потому что сближения мы не видим, а слышим только слова. Причем эта манипуляция общественным мнением не только внутри своей страны, но и на Западе», — пояснил Светов.

Эксперт напомнил, что вокруг окружения Зеленского разгорается коррупционный скандал, связанный с расходованием иностранных средств. Несмотря на это, западные страны продолжают обещать Киеву поддержку. Светов привел в пример решение Германии выделить Украине еще 3 миллиарда евро, а также визиты Зеленского в Грецию и Францию для получения военной помощи.

Он добавил, что бывший министр обороны Украины Рустем Умеров, находящийся в Турции, фигурирует в сообщениях украинских СМИ как участник коррупционного скандала, что усиливает напряженность. По словам политолога, украинское руководство вместо решения внутренних проблем делает громкие заявления о перемирии и рассчитывает на поддержку НАТО.

Зеленский 18 ноября подтвердил, что на следующий день отправится в Турцию для проведения встреч, посвященных активизации переговоров и обсуждению урегулирования. Однако детали этих встреч украинский президент не раскрыл.

