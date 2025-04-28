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Песков посоветовал ориентироваться на заявления Путина о Курской области

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал ориентироваться исключительно на заявления лидера РФ Владимира Путина касаемо ситуации в Курской области, сообщает ТАСС .

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявления главы Украины Владимира Зеленского том, что солдаты ВСУ якобы еще есть на территории Курской области.

«Я предлагаю вам все-таки ориентироваться на слова нашего президента», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России об освобождении Курской области. Путин в свою очередь поблагодарил солдат КНДР за помощь в освобождении региона от ВСУ.