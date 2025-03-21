Песков ответил, наносит ли Россия удары по энергетике Украины

Песков заявил о действующем приказе Путина про паузу в ударах по энергетике

Российская армия исполняет приказ президента Владимира Путина о временной паузе в ударах по украинским энергообъектам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, указание верховного главнокомандующего продолжает действовать, сообщает ТАСС .

«Приказ верховного главнокомандующего действует», — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин договорился о взаимной с Украиной остановке ударов по энергетике во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров длилась примерно 2,5 часа.

Минобороны России докладывало, что ВСУ совершили провокацию и атаковали энергообъект на Кубани спустя несколько часов после того, как Путин и Трамп договорились прекратить российско-украинские удары по энергетике.