Перехваченный над Смоленской АЭС дрон ВСУ взорвался и повредил окна энергоблока

Украинский беспилотник, который был перехвачен в небе над Смоленской АЭС, при падении сдетонировал. В результате повреждены окна в здании энергоблока №3, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в «Росатоме», пострадавших при ликвидации дрона нет. Инцидент не повилял на работу АЭС, радиационный фон на территории в норме.

Следователи отметили, что из-за попытки военных Украины атаковать Смоленскую АЭС в РФ возбуждено дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты атомной энергии.

Ранее около Смоленской АЭС был подавлен беспилотник ВСУ, для этой атаки противник использовал БПЛА украинского производства «Спис».