Перехваченный над Смоленской АЭС дрон ВСУ взорвался и повредил окна энергоблока
Фото - © РИА Новости
Украинский беспилотник, который был перехвачен в небе над Смоленской АЭС, при падении сдетонировал. В результате повреждены окна в здании энергоблока №3, сообщает РИА Новости.
Как рассказали в «Росатоме», пострадавших при ликвидации дрона нет. Инцидент не повилял на работу АЭС, радиационный фон на территории в норме.
Следователи отметили, что из-за попытки военных Украины атаковать Смоленскую АЭС в РФ возбуждено дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты атомной энергии.
Ранее около Смоленской АЭС был подавлен беспилотник ВСУ, для этой атаки противник использовал БПЛА украинского производства «Спис».