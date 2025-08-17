Стало известно, каким дроном ВСУ хотели атаковать Смоленскую АЭС
Украина хотела атаковать Смоленскую АЭС дроном «Спис» собственного производства
Фото - © ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
В районе Смоленской АЭС был подавлен вражеский беспилотник, для этой атаки ВСУ использовали БПЛА украинского производства «Спис», сообщает РИА Новости.
Ударный БВС «Спис» был подавлен с помощью РЭБ в воскресенье.
На фото с места падения обломков аппарата показано, как части дрона лежат на земле, их изучают специалисты.
Ранее ФСБ сообщила, что БПЛА был ликвидирован в небе над территорией АЭС.