Стало известно, каким дроном ВСУ хотели атаковать Смоленскую АЭС

сегодня в 15:45

В районе Смоленской АЭС был подавлен вражеский беспилотник, для этой атаки ВСУ использовали БПЛА украинского производства «Спис», сообщает РИА Новости .

Ударный БВС «Спис» был подавлен с помощью РЭБ в воскресенье.

На фото с места падения обломков аппарата показано, как части дрона лежат на земле, их изучают специалисты.

Ранее ФСБ сообщила, что БПЛА был ликвидирован в небе над территорией АЭС.