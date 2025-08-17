ФСБ: предотвращена атака беспилотника ВСУ на Смоленскую АЭС
Фото - © РИА Новости
Как заявили в ФСБ, украинская сторона хотела ударить беспилотником по Смоленской АЭС. Атака предотвращена, сообщает РИА Новости.
Дрон противника подавили российские средства радиоэлектронной борьбы.
БПЛА был ликвидирован в небе над территорией АЭС. Таким образом была сорвана попытка ВСУ нанести удар по объекту атомной энергетики.
ФСБ также показала фото обломков сбитого беспилотника. На них видны двигатель, микросхемы и другие части летательного аппарата.