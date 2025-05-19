«Пацаны штурмуют на Cayenne»: в боях на СВО заметили Porsche

сегодня в 15:30

SHOT: российские военные используют Porsche Cayenne в штурмах в зоне СВО

Российские военные показали немецкую иномарку Porsche Cayenne, которую они используют в боевых действиях. Кадры из зоны СВО публикует SHOT .

На видео оператор показывает стоящую в поле боевую машину пехоты (БМП) и Cayenne, на котором военные проезжают мимо своих сослуживцев. Армеец уточняет, что бойцы готовятся штурмовать украинские позиции.

«И на Cayenne пацаны штурмануть едут, на***. Багги не прошло, а Cayenne х*** (едет — ред.)», — говорит автор видео.

Тем временем российские военные освободили населенные пункты Марьино в Сумской области и Новооленовка в Донецкой Народной Республике. До этого ВС РФ заняли населенный пункт Богатырь в ДНР.