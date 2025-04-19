Пасхальное перемирие в зоне проведения СВО вступило в силу

Пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции ВС РФ, которое объявил глава государства Владимир Путин, вступило в силу с 18 часов субботы.

Оно продлится до 00:00 21 апреля.

В субботу президент РФ предположил, что украинские власти также последуют примеру России и остановят боевые действия на Пасху.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия», — сказал ранее Путин.

Глава государства подчеркнул, что ВС РФ должны быть готовы к возможным нарушениям перемирия и провокациям ВСУ. Также российские военные должны быть готовы к ответу в случае нарушения со стороны противника.

Как отметил президент, это перемирие покажет, как искренне Киев готов и может соблюдать принятые договоренности, а также участвовать в мирных переговорах по вопросам конфликта.

Ранее Россия вернула из украинского плена 246 военных взамен на 246 военнопленных ВСУ.