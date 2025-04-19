сегодня в 17:44

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «246 на 246»

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «246 на 246», заявили в Минобороны РФ.

Посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Российские военные находятся на территории Беларуси. Их доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

Последний многочисленный обмен пленными между Россией и Украиной прошел 19 марта. Тогда стороны передали друг другу по 175 человек.

Ранее президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие — ВС РФ останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.