Пасечник: ВСУ получили приказ усилить обстрелы ЛНР ракетами и беспилотниками

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военнослужащие получили приказ увеличить количество обстрелов региона оперативно-тактическими крылатыми ракетами и ударными беспилотниками в преддверии встречи лидеров России и США на Аляске.

«Есть и вероятность увеличения числа диверсий. Силовые ведомства держат ситуацию под контролем», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день оперативная обстановка в регионе остается напряженной. Бойцы киевского режима усилили обстрелы на сватово-кременском направлении.

Глава региона призвал мирных жителей ЛНР проявлять максимальную бдительность и не игнорировать возможные угрозы, а также не фотографировать и не снимать на видео работу российских средств ПВО по вражеским целям и последствия возможных атак ВСУ. Кроме того, не следует размещать снятые кадры в соцсетях.

Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в ходе российско-американского саммита лидеры обсудят вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине.