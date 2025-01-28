Париж передаст Киеву истребители Mirage-2000-5 до конца первого квартала 2025 года

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро пообещал, что французские истребители Mirage-2000-5 будут переданы Украине до конца первого квартала текущего года, сообщает «Царьград» .

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помочь Киеву военными самолетами и летчиками. Передача шести французских истребителей была запланирована в начале 2025 года.

По словам Барро, «французские Mirage скоро будут в украинском небе», это произойдет в конце первого квартала.

Глава МИД не прокомментировал, отправит ли Франция на Украину своих военных.

При этом он добавил, что Франция, Европа и США должны быть готовы к тому, чтобы обеспечить гарантии мира на Украине, когда он будет достигнут.