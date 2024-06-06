Париж поможет Киеву авиацией и летчиками

сегодня в 23:35

Франция передаст Украине пять истребителей Mirage и подготовит военных пилотов, пишет РИА Новости .

«Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о передаче самолетов Mirage 2000-5», — заявил президент страны Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV.

По данным телеканала, речь идет о пяти новых истребителях.

Макрон также анонсировал создание программы обучения специалистов для ВВС Украины к количестве 4,5 тысячи человек.

Ранее в четверг Макрон заключил Владимира Зеленского в объятия на торжествах в Нормандии.