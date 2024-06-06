Макрон обнял Зеленского, когда тот заявил о «высадке союзников на Украине»

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Зеленский надеется на «высадку союзников на Украине», как в Нормандии

Украинского президента Владимира Зеленского на церемонии в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии спросили, хочет ли он такой же «высадки на Украине». Политик признался, что «надеется на это», сообщает Газета.ru со ссылкой на агентство Reuters.

В этот момент рядом с Зеленским стоял президент Франции Эммануэль Макрон. После того, как украинский лидер выразил надежду на «высадку союзников» в своей стране, Макрон улыбнулся и приобнял коллегу за плечо.

Владимир Зеленский приехал на торжественную церемонию вместе со своей супругой Еленой.

Их, а также прочих почетных гостей, на красной дорожке встречал Эммануэль Макрон вместе с первой леди Франции, своей супругой Брижит.

6 июня премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что переброска военных инструкторов на Украину — не табу для кабмина республики.