Франция в начале 2025 года поставит Украине 6 истребителей Mirage 2000-5F

В начале 2025 года Украина получит от Франции истребители Mirage 2000-5F, которые ранее Киеву обещал президент Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости со ссылкой на французский МИД в Киеве.

Военный источник сообщил, что Украина не сможет получить от Франции сразу все 26 истребителей. Париж готов передать Киеву только шесть военных самолетов из ранее заявленного количества.

Передача военной техники запланирована на начало 2025 года. Точной даты пока нет. Причина, по которой Украина получит гораздо меньше истребителей, чем ждала, не уточняется.

Ранее Макрон заявлял, что Украине не только передадут истребители, но и научат пилотов ими пользоваться.