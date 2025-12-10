Отмечены производства БПЛА: хакеры создали интерактивную карту цехов на Украине

Хакеры из РФ создали карту цехов по производству дронов на Украине

Российские хакеры из группировки KillNet разработали интерактивную карту MATRIX, на которой отмечены украинские цеха и заводы по производству беспилотников, сообщает РИА Новости .

Осенью хакеры взломали базу данных продавцов БПЛА для украинской армии. С помощью собранных сведений им удалось создать интерактивную карту со всеми существующими объектами по производству дронов на Украине.

По словам представителей KillNet, карта доступна только узкому кругу лиц. Ей будут пользоваться исключительно российские военные.

Всего на карте изображен 2131 объект, где собирают дроны и военную технику ВСУ. К примеру, сейчас там есть сведения о 850 FPV-производствах, 720 заводах больших дронов и т. д.

С помощью карты можно определить дисклокацию завода и то, какую продукцию он производит. Она умеет обновляться, также у нее есть фильтр поиска.

Ранее хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины. Полученная информация после спецоперации может помочь установить личности людей, потенциально связанных с украинскими радикалами.

