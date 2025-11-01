Хакеры получили доступ к данным крупнейших предприятий Украины

Кроме данных на физических лиц была получена информация о крупнейших оборонных предприятиях Украины, таких как «Мотор Сич», Запорожский механический завод, завод «Укрсталь», вместе с данными руководства, схемами производства и данными сотрудников.

Отмечается, что полученная информация после спецоперации может помочь установить личности людей, потенциально связанных с украинскими радикалами. В частности, это поможет завести уголовные дела на неонацистов, тех, кто служил в рядах Вооруженных Сил Украины.

В России готовится пакет законопроектов, направленных на законодательное регулирование деятельности «белых хакеров» — специалистов по выявлению уязвимостей в информационных системах.

Ранее в результате серии кибератак, нацеленных на военные объекты Великобритании, произошла утечка секретных данных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.