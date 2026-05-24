«Орешник», «Кинжал» и «Циркон»: проведен удар возмездия по Киеву
Минобороны: ВС РФ нанесли удар возмездия по военным целям на Украине
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российские военные нанесли удар возмездия по военным целям на территории Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.
Удары по объектам противника наносили в том числе ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон».
ВС РФ били по объектам военного управления Украины, авиабазам и предприятиям сферы обороны.
Ранее СМИ написали, что российские военные нанесли комбинированный удар по территории Украины, взрывы слышали в Киеве, Белой Церкви и других городах и регионах. Кроме того, ВС РФ поразили завод по сбору дронов-камикадзе FP-1 в Киевской области.
