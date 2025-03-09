Опубликованы кадры уничтожения автоколонны солдат ВСУ, сбежавших из Суджи

Минобороны России опубликовало в Telegram-канале кадры уничтожения автоколонны ВСУ, спешно уезжающей с позиций в Судже, Курской области.

Удары наносили операторы беспилотников российского центра «Рубикон». Колонна состояла из около пяти единиц техники.

Автомобили ВСУ стояли на месте. Российские операторы дронов наносили по ним удары один за другим. Судя по видео, были уничтожены пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли 350 солдат в Курской области.