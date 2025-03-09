Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли 350 солдат в Курской области

За сутки украинские войска потеряли 350 солдат в Курской области. Также была выведена из строя техника противника, сообщает Минобороны РФ.

Российские войска уничтожили танк, две БМП, пять бронетранспортеров ВСУ за сутки в Курской области. Помимо этого, ликвидированы 19 боевых бронированных машин, 29 авто, шесть артиллерийских орудий противника.

Еще ВС РФ вывели из строя станцию радиоэлектронной борьбы, миномет, инженерную машину разграждения, 11 пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. Шесть солдат противника попали в плен.

Ранее ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области.