Минобороны: ВС РФ освободили 2 населенных пункта в Курской и Сумской области

Подразделения, входящие в группировку войск «Север» ВС РФ, во время наступления освободили два населенных пункта — один в Курской области России, второй в Сумской области Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Курской области противника выбили из села Лебедевка. В Сумской области ВС РФ освободили хутор Новенькое.

Итальянское издание Corriera della Sera сообщало, что российские войска выдавливают противника из Курской области. Украина частично отступает в регионе.

Ранее генерал-майор Апти Алаудинов сказал, что все подразделения в Курской области пошли в мощное наступление.