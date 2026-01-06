сегодня в 08:58

Опубликованы фото с места падения осколка БПЛА ВСУ на многоэтажку в Твери

Пресс-служба Правительства Тверской области в Telegram-канале опубликовала фото последствий падения обломка перехваченного украинского беспилотника. Он повредил квартиры.

На опубликованном фото видно, что сильно повреждены две квартиры на восьмом и девятом этаже дома. У них почти полностью уничтожены балконы. Они покрылись черной гарью.

Также повреждения получили квартиры на этажах ниже. У них слегка повреждены окна.

Сотрудники МЧС потушили пожар. Жителей квартир эвакуировали. Один человек погиб. Двое были ранены.

Тепловой контур планируют закрыть. Поврежденное жилье проверят.

Ночью 6 января украинский БПЛА попал в жилой дом в Твери, начался пожар. До удара в небе местные жители слышали примерно пять взрывов.

