Опубликованы фото с места падения осколка БПЛА ВСУ на многоэтажку в Твери
Фото - © Пресс-служба Правительства Тверской области
Пресс-служба Правительства Тверской области в Telegram-канале опубликовала фото последствий падения обломка перехваченного украинского беспилотника. Он повредил квартиры.
На опубликованном фото видно, что сильно повреждены две квартиры на восьмом и девятом этаже дома. У них почти полностью уничтожены балконы. Они покрылись черной гарью.
Также повреждения получили квартиры на этажах ниже. У них слегка повреждены окна.
Сотрудники МЧС потушили пожар. Жителей квартир эвакуировали. Один человек погиб. Двое были ранены.
Тепловой контур планируют закрыть. Поврежденное жилье проверят.
Ночью 6 января украинский БПЛА попал в жилой дом в Твери, начался пожар. До удара в небе местные жители слышали примерно пять взрывов.
