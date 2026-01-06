Baza: в Твери беспилотник попал в жилой дом, возник пожар
Обломки украинского БПЛА врезались в жилую многоэтажку в Твери
В Твери украинский беспилотный летательный аппарат поразил девятиэтажный жилой дом, сообщает Baza.
По свидетельствам очевидцев, до удара в небе было слышно около пяти взрывов. Прилет пришелся на верхние этажи здания.
В результате попадания в доме вспыхнул пожар, а обломки конструкции разбросало по прилегающей территории.
На данный момент информация о возможных пострадавших уточняется.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.