Опубликованы фото обломков сбитых под Воронежем ракет ATACMS

сегодня в 10:24

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала снимки ликвидированных в Воронеже дальнобойных американских ракет ATACMS. Надписи на них нанесены на английском языке.

Снимки сделаны в лесу. Судя по ним, туда рухнула часть обломков ракет.

Днем 18 ноября жители Воронежа услышали звуки работы средств ПВО. Объявили опасность БПЛА. Вечером SHOT сообщил, что российские войска ликвидировали четыре ракеты ATACMS. Они упали в лесу.

Утром 19 ноября пресс-служба Минобороны РФ подтвердила, что ВСУ пытались нанести удары четырьмя дальнобойными боеприпасами по Воронежу. Средства ПВО сбили объекты в 14:31. Часть обломков упала на крышу Воронежского областного геронтологического центра, детского дома и одного частного дома. ATACMS запускали из Харьковской области.

