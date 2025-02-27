Офис Эрдогана ответил на статью Bloomberg о турецких войсках на Украине

Турецкие власти заявили, что не выражали готовности к отправке миротворцев на Украину. Таким образом в офисе президента Реджепа Тайипа Эрдогана прокомментировали утверждения источников Bloomberg, сообщивших об «открытости» Анкары к идее миротворческой миссии, сообщает РИА Новости .

В администрации турецкого лидера заявили, что Анкара выражала готовность к дипломатическому посредничеству в урегулировании конфликта на Украине, а не к отправке военных.

Bloomberg писал, что Эрдоган якобы объявил об «открытости» Турции к предоставлению военных в миротворческую миссию на Украину. Анонимные источники агентства утверждали, что президент Турции якобы уже обсуждал этот вопрос с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Украины Владимиром Зеленским во время отдельных встреч в Анкаре.

Ранее министр финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что Париж, Лондон, Берлин и другие участники Евросоюза согласились отправить миротворцев на Украину. По его словам, «солдаты приедут после установления режима прекращения огня, чтобы его обеспечить».