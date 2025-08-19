Очередную партию квадракоптеров передали бойцам СВО из Сергиево-Посадского округа

Беспилотные устройства марки Mavic 3 родным участников СВО вручила начальник отдела по профилактике экстремизма и терроризма управления муниципальной безопасности администрации Сергиево-Посадского округа Ирина Быковская. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди принимавших гуманитарный груз — действующий боец СВО с позывным «Лоза». В марте этого года он ушел добровольцем на фронт.

«На протяжении года были мысли, хотелось поучаствовать, помочь своей стране. И в целом себя также проверить в каких-то моментах. В конечном итоге решил пойти», — признается боец.

Сейчас он служит на Запорожском направлении и благодарен за каждую посылку из тыла.

«Тыл очень важен, и я рад, что в моем городе помогают бойцам из Сергиева Посада и другим подразделениям», — отметил боец.

В Сергиево-Посадском городском округе по адресу: Валовая, 50а, левое крыльцо, работает центр поддержки участников СВО и их семей. Сюда для отправки нашим воинам можно принести инструменты, белье, продукты питания, средства гигиены, а также предметы, необходимые для организации быта в военно-полевых условиях, предварительно позвонив по телефонам: 8(926)913-01-93 или 8(936)157-83-37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.